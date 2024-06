Urgente: motociclista morre em acidente grave em Presidente Kennedy

Um motociclista morreu em um acidente grave na chegada do município de Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (27).

Segundo informações da Guarda Municipal, um veículo seguia na ES 162, sentido Presidente Kennedy x Santana Feliz, quando no km 024 da rodovia, o carro fez uma manobra para entrar em um pátio de uma loja de material de construção e bateu na motocicleta.

O motociclista, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Guarda Civil Municipal e a Policia Militar estão no local fazendo o controle do trânsito. Mais informações em instantes.