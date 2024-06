Vacina: campanha em Mimoso ganha nome inusitado para atrair crianças

A Prefeitura Municipal adotou um nome inusitado em sua campanha de vacina contra a dengue para atrair crianças e adolescentes para imunização.

A Campanha de Vacinação Qdenga é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. A vacina será aplicada neste sábado (15), das 8h às 13h, no Posto de Saúde de Mimoso do Sul.

A vacina Qdenga será destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que são considerados o grupo de maior risco para agravamento e óbito em casos de dengue.



“O principal objetivo é prevenir a infecção pelo vírus da dengue e reduzir a incidência da doença em Mimoso do Sul. Ela foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e será oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirma a administração municipal.

