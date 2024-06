Vargem Alta ganha nova sede da Prefeitura e novos equipamentos esportivos

O Governo do Estado inaugurou, neste sábado (29), a nova sede da Prefeitura de Vargem Alta, além de um campo de beach soccer, ambos construídos com recursos repassados ao Município por meio do Fundo Cidades. Também foram anunciados quatro convênios para a construção de equipamentos esportivos, além da entrega de uma nova academia popular e da cobertura da arquibancada do campo de futebol de Capivara.

“A nova sede da Prefeitura deverá oferecer um ambiente mais confortável para os servidores e cidadãos, tornando mais acessíveis às solicitações e os atendimentos, e melhorando a prestação de serviços à população. Também promoverá valorização do espaço urbano da cidade”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

Ela acrescenta que a centralização administrativa do município em um novo prédio contribuirá para a comunicação entre os vários setores dos órgãos, o que deve favorecer a agilização de processos administrativos e ampliar a eficiência na prestação dos serviços públicos.

A nova sede da Prefeitura dispõe de três pavimentos, 20 salas e seis banheiros, sendo três masculinos e três femininos. Foram realizadas instalações dos sistemas elétrico, hidráulico e de combate a incêndio, elevador, além dos trabalhos de pintura interna e externa. Na cobertura foram instaladas telhas em aço. O espaço conta também com estacionamento com capacidade para 10 veículos. O investimento total foi de R$ 2,29 milhões.

Já o campo de beach soccer, localizado na Sede do município, teve um investimento de R$ 304 mil. O espaço conta com alambrado, mureta em alvenaria, além de sistema de iluminação. Foram instaladas duas traves para futebol de areia e um conjunto de poste de voleibol. Ao todo, os recursos do Governo do Estado repassados para investimentos em Vargem Alta, por meio do Fundo Cidades, chegam a R$ 6,42 milhões.

Mais investimentos

Também em Vargem Alta, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), foram anunciados quatro convênios para o município: construção de quadra poliesportiva coberta e campo society para a localidade de Vargem Grande e de vestiários para os campos de futebol de Alto Gironda e Prosperidade. Além disso, foram inauguradas as obras de uma Academia Popular e da cobertura da arquibancada do campo de futebol de Capivara. Investimentos que, somados, chegam a R$ 2,7 milhões.

“O governador Renato Casagrande tem olhado com atenção para cada canto do nosso Estado e esse pacote de investimentos anunciado aqui em Vargem Alta é a prova disso. São obras em diversas partes do município na área dos esportes, com entregas importantes para a população. Investir no esporte é investir na educação, na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Fonte: Governo ES