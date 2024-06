Venda Nova do Imigrante recebe minicurso de produção de cogumelos

Produtores rurais de cinco municípios do Espírito Santo, interessados no cultivo de cogumelo, a fungicultura, participaram de uma capacitação técnica, na segunda-feira (17), realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Venda Nova do Imigrante.

Leia também: Mais uma empresa chega para se instalar no Polo Industrial de Calçado



O minicurso “Pós-colheita de Cogumelos: Boas Práticas e Processamento” é fruto da parceria entre o Ifes – campus Venda Nova do Imigrante e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A ação faz parte do projeto de extensão “MushHome: Núcleo Capixaba de Geração e Difusão de Conhecimentos sobre Cogumelos”, submetido via edital pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), com duração entre os anos de 2022 e 2024. O projeto é coordenado pelo extensionista do Incaper em Dores do Rio Preto, Norberto Neves, e pelo professor Wilton Cardoso, do Ifes de Venda Nova do Imigrante. Integram a equipe do projeto, a professora Flávia de Abreu Pinheiro (Ifes) e a bolsista do MushHome Veronica Nicolini.

O público-alvo é composto por pequenos produtores de cogumelos, interessados em adquirir conhecimentos acerca do processamento. As espécies utilizadas no minicurso foram Shiitake, Shimeji Branco, Shimeji Cinza e Champignon.



O objetivo com o projeto é realizar capacitações técnicas e excursões – como esta – exposição permanente de espécies de cogumelos, replicar matrizes para os produtores e mais. “São oportunidades [o minicurso] para podermos avaliar e observar o desenvolvimento de novos produtos com o aproveitamento dos cogumelos, além de promover a divulgação da fungicultura como alimentos de potencial benéfico à saúde e sua popularização na culinária”, explica Norberto Neves, extensionista do Incaper em Dores do Rio Preto.



Foram abordados o beneficiamento, normas e técnicas de higienização e para Vigilância Sanitária; Agregação de valor à fungicultura por meio da produção de conservas, caponatas, desidratação, moagem, entre outros.



Participaram do minicurso 13 produtores rurais oriundos dos municípios de Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Santa Teresa, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante. A expectativa com os encontros é também de atrair mais interessados, como agricultores familiares, estudantes e técnicos.