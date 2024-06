VÍDEO | Filhote de veado é resgatado pela Polícia Ambiental no ES

Um filhote de veado-catingueiro (subulo- gouazoubira), foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental, na localidade de Todos os Santos, zona rural de Guarapari.

De acordo com a Polícia Ambiental, o resgate aconteceu na última quinta-feira (13). O animal é uma espécie de cervídeo da Fauna brasileira. Segundo informações, ele foi acolhido por populares após um ataque de cachorros à mãe.

Leia também: VÍDEO | Corpo de Bombeiros salva bebê engasgado no Espírito Santo

Contudo, a Policia Militar Ambiental encaminhou o cervo ao Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Ibama), para que possa, futuramente, ser reinserido na natureza.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.