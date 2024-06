VÍDEO | PC prende homem suspeito de roubar e abusar de adolescentes no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e, em conjunto com o 7º Distrito Policial de Vila Velha, cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 33 anos.

O indivíduo é investigado por praticar diversos roubos contra meninas em Vila Velha. Segundo a PCES, em um desses casos, o homem também teria cometido assédio sexual.

Segundo informações da PCES, o individuo importunava menores do sexo feminino, usando a violência. Assim, roubando e também abusando, das adolescentes. Até o momento, foram três vítimas.

Como agia?

De acordo com o delegado Leonardo Vanaz, o rapaz cometia os crimes durante o trajeto das adolescentes para a escola, sempre no horário matutino, por volta de 6h as 7h da manhã. Assim, se aproveitando das vítimas que estavam indo para escola.

Os policias receberam a informações de uma garota assaltada, no dia 21 de maio, onde o homem teria levado seu celular junto a um fone de ouvido, além de ainda, ter abusado sexualmente da menina. No ocorrido, o suspeito teria passado a mão em seu corpo e forçado um beijo.

Ainda segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), fora esse caso, o indivíduo já havia cometido outros dois crimes, com outras duas adolescentes que estavam indo para escola, roubando assim, os bens dessas vítimas.

Prisão

No momento da prisão, a PCES confirmou que o individuo estava em posse do celular da vítima do dia 21 de maio. Aliás, o delegado ressalta que o homem assaltava as vítimas usando camisa de diferentes empresas, para as adolescentes não desconfiarem que se tratava de um assalto.

O delegado Carlos Vitor de Almeida Silva, frisou que o homem relatou que havia perdido um dos celulares. Porém, logo após, os policiais descobriram que ele havia sido trocado em uma “boca de fumo”.

Os celulares roubados das três vítimas foram identificados pelos policiais. Assim, a PCES vai efetuar a restituição.

Assista o vídeo: