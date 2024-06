​Vila Velha realiza “ArraiAU Junino” para adoção de cães e gatos; veja

O Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha realizará um evento de adoção de cães e gatos no próximo sábado (22), na Prainha. O evento, denominado “ArraiAU Junino”, acontecerá no estacionamento do Parque da Prainha, das 9h às 14h. Além das adoções, haverá uma tenda para vacinação antirrábica.

Serão disponibilizados para adoção, 20 animais, entre cães e gatos, todos castrados, vermifugados e microchipados. Para adotar, os interessados devem apresentar um documento original com foto e CPF, passando por uma triagem.



A adoção de animais é uma prática permanente no município, visando encontrar novos lares para animais resgatados. Quem tiver interesse em adotar um cãozinho pode se dirigir ao local ou já pode garantir o seu amigo clicando aqui!

Ações

Durante o evento, haverá um adesivaço para conscientizar motoristas sobre o atropelamento de animais, enfatizando a importância de parar o carro para a travessia de animais.

Outra ação a ser realizada visa educar os donos de pets sobre a importância de recolher as fezes do cachorro na hora do passeio. A Secretaria do Meio Ambiente também irá instalar um “puxa-saco” no pet parque da Prainha. Outras trinta placas com os puxa-sacos serão instaladas em pet parques de praças pelo município.



O secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel, destacou que as ações do Bem-Estar Animal têm sido fundamentais para a redução dos casos de maus-tratos contra os animais.“A proteção e o bem-estar dos animais são fundamentais para a saúde única e o equilíbrio da natureza. É importante que todos façam sua parte, em defesa da proteção animal”, disse.



A gerente do Bem-Estar Animal, Ester Pinto, convidou todos para participar do evento e considerou adotar um animal. “Adotar é um ato de amor, carinho e responsabilidade. Quem adota um animal ganha um amigo para a vida toda, mas também está contribuindo para dar um lar seguro e amoroso a um ser vivo que precisa dele. É uma oportunidade única para mudar vidas”, ressaltou.

Vacinação

Para a vacinação antirrábica, a prefeitura recomenda que os pets sejam conduzidos com coleira, guia e acompanhados por um adulto, além de levar a caderneta de vacina dos animais. Os gatos devem estar em caixas de transporte. Uma dose da antirrábica imuniza o animal por um ano.



O evento conta com o apoio dos seguintes parceiros: Revistaria Animal, Amigos dos Pets, Meu Cão, NexGard, Estima, Amizade É Um Luxo, Personality Pet e ShopCão.

Serviço:

Evento de Adoção de Animais – ArraiAU Junino

Local: Parque da Prainha

Dia: 22/06 – Sábado

Horário: das 9h às 14h