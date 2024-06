Guarda Municipal recebe fuzis para reforçar segurança em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha recebeu cinco fuzis. O armamento adquirido pela Prefeitura de Vila Velha é da marca Taurus, modelo T4 nato, de calibre 5.56 mm. A entrega aconteceu no Clube de Tiros de Vila Velha (CTVV), onde os agentes puderam testar o armamento com o prefeito Arnaldinho Borgo.

“Estes fuzis foram adquiridos com autorização do Exército e serão utilizados pelos agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). Eles aumentam significativamente o poder ofensivo da Guarda Municipal e reforçam a sensação de segurança dos cidadãos”, afirma o Arnaldinho Borgo.



A Comandante da Guarda Municipal, Landa Marques, enfatizou que os agentes passarão por treinamento antes de utilizar os novos armamentos. “Os fuzis entregues serão destinados aos agentes do grupamento especializado. Os membros da ROMU passarão por um treinamento específico para o uso deles. Nossa Academia de Ensino conta com instrutores capacitados para fornecer essa formação”, ressaltou a comandante.



Além dos fuzis, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito (Semdest), também adquiriu 300 pistolas de calibre .40, da marca austríaca Glock. “As pistolas serão distribuídas aos agentes até o final do ano. Essas aquisições demostram a atenção do prefeito Arnaldinho Borgo com a segurança do nosso município”, ressalta o Secretário Major Rogério Gomes.