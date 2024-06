Vila Velha sobe 29 posições no Ranking de Competitividade dos Municípios

O município de Vila Velha comemora um significativo avanço no Ranking de Competitividade dos Municípios 2023, alcançando a 126ª posição na colocação geral no Brasil. Este avanço representa uma notável ascensão de 29 posições em relação ao ano de 2022, com destaque para o empenho e as melhorias implementadas pela atual gestão municipal.

Desempenho econômico

No quesito “economia”, Vila Velha subiu 23 posições, alcançando a 199ª colocação. Os principais impulsionadores deste progresso foram os pilares de “capital humano” e “inserção econômica”.

Leia também: Vila Velha recebe Selo Diamante por evolução no ‘Cidade Empreendedora’

O capital humano, que mede a qualidade e a formação da força de trabalho, avançou impressionantes 37 posições, situando-se agora em 185º lugar no ranking nacional, que envolve 5.570 municípios. A inserção econômica, que avalia a integração de Vila Velha ao mercado, subiu 16 posições, alcançando a 158ª colocação geral.

Excelência institucional

Vila Velha brilhou no quesito “instituições”, em que obteve a 6ª colocação geral no Brasil. Neste âmbito, o funcionamento da máquina pública, que avançou uma posição e agora está em 12º lugar, foi um dos principais destaques. No pilar “sustentabilidade fiscal”, a cidade ocupa atualmente a 25ª colocação e se mantém forte neste aspecto, em relação aos demais municípios brasileiros, refletindo uma gestão pública eficiente e resiliente.

Melhorias na sociedade

O quesito “sociedade” também apresentou progressos significativos, com Vila Velha subindo 24 posições no ranking, alcançando a 193ª colocação no Brasil. Entre os pilares que mais contribuíram para este avanço, destaca-se a “qualidade da saúde”, que deu um salto impressionante de 92 posições, posicionando o município canela-verde em 132º lugar. Já o “saneamento” melhorou 57 posições, chegando agora à 127ª colocação geral, enquanto a “qualidade da educação” subiu 27 posições, situando Vila Velha na 165ª colocação no ranking nacional.



O prefeito de Vila Velha, que liderou a equipe responsável por essas conquistas, destaca que “esses resultados são frutos de uma gestão comprometida com o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua dos serviços públicos. E que a gestão continua trabalhando para que Vila Velha siga avançando cada vez mais na qualidade de vida para todos os seu moradores”.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico da PMVV, Everaldo Colodetti, com mais esses avanços, o município demonstra sólida progressão em várias áreas essenciais.



“Este salto de Vila Velha no Ranking de Competitividade dos Municípios reforça o compromisso do prefeito Arnaldinho e sua equipe, com o crescimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos vilavelhenses. A expectativa é que, com a continuidade dos nossos esforços, a cidade continue subindo cada vez neste ranking, nos próximos anos”.