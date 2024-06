​Vila Velha vence prêmio de criatividade na Feira dos Municípios 2024

Vila Velha foi a vencedora do prêmio de Criatividade na Feira dos Municípios 2024, destacando-se na região Turística Metropolitana. A feira, realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra, de 6 a 9 de junho, premiou a cidade por sua apresentação inovadora e atrativa de seus pontos turísticos e culturais.



O prêmio avaliou diversos critérios, incluindo criatividade, interatividade e representatividade. A comissão de jurados, composta por especialistas em turismo e comunicação, considerou Vila Velha exemplar na forma criativa de mostrar suas potencialidades, o acolhimento aos visitantes e a diversidade de pessoas envolvidas no estande.

O estande de Vila Velha apresentou várias atrações que impressionaram quem passou por lá. Entre elas estavam óculos de realidade virtual, que proporcionaram uma experiência imersiva dos principais pontos turísticos, e um telão com imagens panorâmicas da cidade.

Oficinas de rendas de bilros e macramê, além do programa Sentir Vila Velha, que expôs réplicas em miniatura 3D de cartões postais da cidade, voltadas para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Personagens históricos, como Frei Pedro Palácios e Vasco Fernandes Coutinho, também marcaram presença, trazendo à vida a história da colonização local.



O secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior, destacou a importância de investir em tecnologias e acessibilidade tanto no estande quanto no cotidiano da cidade. “A utilização de realidade virtual e materiais acessíveis permite que mais pessoas possam conhecer e apreciar os atrativos de Vila Velha. É fundamental integrar essas tecnologias para promover uma experiência inclusiva e enriquecer o turismo local”.