WhatsApp clonado: hacker pede dinheiro em nome de vereador de Cachoeiro

O vereador de Cachoeiro de Itapemirim Sandro Irmão teve o WhatsApp clonado, nesta quarta-feira (5).

Em seu perfil oficial no Instagram, ele comunicou o fato e pediu para que amigos e seguidores não atendam aos pedidos do criminoso.

LEIA TAMBÉM: Prefeitos destacam importância do GFC para o Sul do Espírito Santo

“O WhatsApp do vereador Sandro Irmão foi hackeado. Estão pedindo dinheiro e afins. Desconsiderem qualquer mensagem nesse sentido! Estamos resolvendo”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.