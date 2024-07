Acesso ao Parque Nacional do Caparaó está limitado; confira

A direção do Parque Nacional do Caparaó divulgou nesta sexta-feira (26), uma nota informando que o acesso ao Pico da Bandeira irá ser limitado ao chamado “bate e volta” em até 200 visitantes por dia em cada uma das Portarias da Unidade.

A nota informa que a medida visa proporcionar uma boa experiência para o visitante que deseja visitar o Pico da Bandeira, considerando, entre outros fatores: a crescente procura de turistas pele a região, especialmente nessa época de alta temporada; os encontros ao longo da trilha e seu reflexo no tempo de caminhada necessária para voltar ainda de dia e com segurança; o espaço no cume do Pico e a estrutura de sanitários.

“Iremos limitar o chamado “bate e volta” em até 200 visitantes por dia em cada uma das Portarias da Unidade. Lembrando que as vagas são por ordem de chegada”, ressalta trecho do comunicado.

Além disso, a direção informou que, para um melhor atendimento no momento de entrada, o horário de 7 às 8 horas será destinado exclusivamente para os visitantes que farão o “bate e volta”.

O comunicado também destaca que os fins de semana e feriados são os mais procurados para “bate e volta” no Pico da Bandeira. A orientação é que o visitante se programe para fazer a subida nos dias de semana, pois o Parque fica aberto à visitação de terça a domingo.

Foto: Reprodução

Conheça o Parque Nacional do Caparaó

Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Parque Nacional do Caparaó é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 metros de altitude. Além dele, estão na Unidade de Conservação (UC) cinco dos dez picos mais altos de todo o território nacional.

O Parque Nacional do Caparaó possui duas portarias de acesso, localizadas no município de Alto Caparaó – MG, onde também funciona a sede administrativa da UC e em Pedra Menina, distrito do município de Dores do Rio Preto – ES, pelas quais o visitante pode conhecer o Pico da Bandeira e diversos outros atrativos do Parque, entre, mirantes, vales, cachoeiras e piscinas naturais belíssimas, que estão abertos ao público para visitação durante todo o ano.

Dispõe de um amplo sistema de trilhas, sinalizadas, auto guiadas de curto, médio e longo percurso e com diferentes níveis de dificuldade, facultando assim a utilização por diferentes tipos de usuário para caminhadas por meio a florestas e campos de altitude. As principais trilhas levam ao Pico da Bandeira, que pode ser conquistado tanto pela trilha da vertente capixaba (Trilha Casa Queimada – Pico do Calçado – Pico da Bandeira) como pela vertente mineira (Trilha Tronqueira – Terreirão – Pico da Bandeira). Ambas as trilhas permitem ao visitante conhecer outros atrativos e lugares de grande beleza cênica e contemplativa da Unidade, além de realizar a famosa travessia no percurso entre os dois estados da UC (travessia ES/MG ou MG/ES).

No parque o visitante pode contar ainda com quatro áreas de acampamentos localizadas na parte alta da Unidade de Conservação, sendo pela portaria de Alto Caparaó em MG, os acampamentos da “Tronqueira” e “Terreirão” – e pela Portaria de Pedra Menina no ES – os acampamentos da “Macieira” e “Casa Queimada”. Os acampamentos do parque são estruturados com postos de funcionários, banheiros públicos, lava-pratos, mesas, bancos e churrasqueiras, estas últimas disponíveis apenas no acampamento da “Macieira”.

Foto: Divulgação