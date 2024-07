Acidente entre carretas e um carro é resgistrado na BR-101, em Anchieta

Uma pessoa ficou ferida após um acidente entre duas carretas e um carro no km 360 da BR-101, em Anchieta, na tarde desta terça-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Já os ocupantes do carro de passeio foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Uma mulher grávida, que também estava no veículo, foi levada ao hospital, sem ferimentos.

A PRF não informou o estado de saúde dos ocupantes da segunda carreta. O trânsito no trecho flui com desvio nos dois sentidos.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que para atendimento foram acionados: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF para apoio. Cinco pessoas foram encaminhadas ao hospital.

