Acidente entre motocicletas deixa três pessoas feridas em Marataízes

Dois motociclistas e um garupa ficaram feridos após um acidente entre duas motocicletas na Rodovia do Sol, em Marataízes, na última segunda-feira (29).

Leia também: Motorista é atropelado enquanto atravessava rodovia em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a motocicleta JTA Suzuki, teria saído do estacionamento de um supermercado, quando foi atingido pela moto Sundown Hunter 125, que seguida sentido Marataízes à Campo Acima.

As vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Um dos condutores sofreu fratura exposta na perna perna esquerda e escoriações pelo corpo. Já o outro condutor, teve suspeita de fratura na clavícula esquerda. O carona também ficou com ferimentos nos pés.

Após os primeiros atendimentos médicos na unidade, os condutores foram transferidos para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde deles não foram informados.

A moto JTA Suzuki foi deixada no estacionamento do supermercado. Já a Sundown Hunter 125 estava com o licencimento em atraso e, por isso, foi removida ao pátio credenciado do Detran|ES.