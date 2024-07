Acidente entre carro e moto deixa feridos em avenida de Cachoeiro

Na manhã desta segunda-feira (15), ocorreu um acidente na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Corpo é encontrado no meio de mata na zona rural de Apiacá

Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), um carro Hilux SW4 seguia na via da direita, pela avenida, ao mesmo tempo que uma motocicleta, seguia na via da esquerda. Contudo, uma outra moto saiu da lateral da via, fazendo assim, com que a condutora da Hilux fechasse a motocicleta da esquerda.

As vítimas do acidente foram socorridas e levadas para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, com escoriações leves.

Mais detalhes em instantes!