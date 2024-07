Adolescente é apreendido após ser denunciado pela própria mãe em Guaçuí

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na tarde do último sábado (20), após ser denunciado pela própria mãe em Guaçuí. Com ele, os policiais encontraram uma moto com restrição de furto e roubo.

Leia também: Dupla é presa transportando drogas de Cachoeiro para Jerônimo Monteiro

Segundo a Polícia Militar, a mãe do adolescente informou aos militares que seu filho estaria circulando pelo bairro Vale do Sol, com uma moto Honda Biz, de cor vermelha, com restrição de furto e roubo.

A equipe fez buscas e viram a moto com as características passando pelo bairro Cid Moreira, no mesmo município. Nisso, os policiais pediram para que o condutor parasse, mas ele não obedeceu. Ele entrou na contramão, tentou fugir, porém, se desequilibou em uma curva e caiu, sendo apreendido.

Aos policiais, o adolescente disse que pagou R$ 1.300,00 na moto, dizendo que não sabia quem era o vendedor. O menor foi apreendido e a motocicleta removida ao pátio credenciado do Detran|ES.