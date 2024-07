Adolescente morre afogado em praia do Espírito Santo

Na tarde desta terça-feira (24), um adolescente teria se afogado na Praia do Barrote, em Residencial Jacaraípe, na Serra.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), os bombeiros foram acionados para atender um possível afogamento, por volta das 14h.

Chegando ao local do ocorrido, a equipe foi informada por populares, que um menino de aproximadamente 12 anos teria entrado no mar e, não havia sido mais visto.

Após as buscas da esquipe de bombeiros militares, o corpo da vítima foi encontrado, já sem vida. A Polícia Cientifica foi acionada para os procedimentos cabíveis.

