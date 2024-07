PM prende quatro pessoas e apreende drogas no ES

Policiais militares do 10º Batalhão da PMES apreenderam, nessa terça-feira (23), mais de 300 pinos de cocaína, quase 270 buchas de maconha e outros entorpecentes. Durante o patrulhamento nos bairros Santa Mônica e Portal Club, em Guarapari, os policiais detiveram quatro pessoas durante as ocorrências. A apreensão resultou disso.

Durante patrulhamento no bairro Santa Mônica, militares visualizaram um indivíduo agachado próximo a um canteiro, local já conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. O homem tentou fugir assim que percebeu a presença da guarnição.

Leia também: VÍDEO | Moradores de Cachoeiro registram mais um incêndio em vegetação

Durante a busca, os policiais encontraram no bolso do short seis pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e uma carga contendo 10 pedras de crack. Eles também realizaram uma busca no local, onde encontraram uma grande quantidade de entorpecentes.

O homem detido informou aos militares que morava na região com outros três indivíduos há um dia. Porém, os outros moradores saíram do bairro Jaburuna, em Vila Velha, para comercializar entorpecentes em Santa Mônica, segundo ele. De posse dessas informações, as guarnições se deslocaram ao endereço indicado pelo suspeito e notaram uma mesa de plástico com diversas cargas fechadas de maconha.

Todavia, as guarnições entraram no imóvel para realizar a apreensão da droga e encontraram três suspeitos escondidos: um de 18 e dois de 19 anos. Os militares contiveram os indivíduos que tentaram resistir à prisão. Ao consultar o sistema, constatou-se que um dos suspeitos de 19 anos tinha um mandado de prisão em aberto pelo artigo 157.

Durante a ocorrência, os militares apreenderam aproximadamente 500 gramas de maconha, 269 buchas de maconha, 20 pedras de crack, 36 pinos de cocaína, R$ 67,00 em espécie e material para embalo.

Mais apreensões

Entretanto, em outra região do município, no bairro Portal Club, equipes realizavam patrulhamento quando observaram um homem saindo de um beco com uma sacola branca na mão. O indivíduo, ao avistar a viatura, correu para o beco de onde havia saído e empreendeu fuga pulando muros, deixando para trás a sacola que tinha nas mãos. No entanto, apesar das buscas, os policiais não localizaram o suspeito. Eles encontraram 341 pinos de cocaína na sacola.

Todo o material apreendido nas duas ocorrências, juntamente com os quatro suspeitos detidos, foi levado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.