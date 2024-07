Agosto mais quente e mais seco? Confira a previsão para o mês

O mês de agosto será marcado por condições climáticas típicas desta época do ano, com algumas variações regionais significativas.

Na maior parte do Brasil, o tempo seco continuará a predominar, mantendo as características já observadas nos últimos meses. As temperaturas seguirão uma tendência de elevação, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, onde a atuação de massas de ar quente será mais intensa.

Segundo a Climatempo, a umidade relativa do ar cairá, aumentando o risco de queimadas nessas áreas. No interior do Nordeste, a seca também será um fator preocupante, com a vegetação e os solos ficando cada vez mais secos.

Quantas frentes frias teremos?

Agosto é um mês em que a passagem de frentes frias é comum, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Este ano, a previsão indica que uma frente fria de maior intensidade ingressará na primeira quinzena do mês.

Essa frente fria trará uma queda acentuada nas temperaturas e um aumento das chuvas, especialmente no Sul e leste do Sudeste. As áreas mais afetadas incluirão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o litoral de São Paulo. Essa mudança climática contribuirá para aliviar temporariamente as condições secas nessas regiões.

No entanto, a partir da segunda quinzena, uma nova massa de ar seco se estabilizará na faixa central do Brasil, intensificando o cenário de seca. Este ar seco impedirá a formação de chuvas significativas, mantendo as temperaturas elevadas e a umidade do ar baixa, especialmente no Centro-Oeste e interior do Nordeste.

Agosto mais quente e seco?

A chuva no Brasil apresentará uma distribuição irregular ao longo de agosto:

Centro-Oeste e Norte: As chuvas ficarão abaixo da normalidade, impulsionadas pelas massas de ar seco atuantes.

Sudeste: As chuvas devem se manter dentro da média histórica, que já é baixa para agosto.

Sul do Brasil: Na faixa leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a passagem de frentes frias contribuirá para precipitações significativas, ficando um pouco acima da média ao longo do mês.

Litoral do Nordeste: A tendência é de chuvas um pouco acima da média será presente, devido à forte circulação de ar do mar para o continente e às temperaturas elevadas no Oceano Atlântico, especialmente entre Sergipe e Rio Grande do Norte.

E a temperatura?

No entanto, as temperaturas em agosto apresentarão variações regionais:

Centro-Oeste e Norte: Espera-se temperaturas acima da média devido à atuação de massas de ar quente principalmente a partir da segunda quinzena.

Sudeste, Norte e Nordeste: A tendência é de temperaturas um pouco acima da média na maior parte das regiões, também influências por algumas massas de ar quente.

Sul e Litoral do Sudeste: As temperaturas devem ficar dentro ou ligeiramente abaixo da média devido à passagem frequente de frentes frias marítimas, que trazem massas de ar mais geladas para essas regiões. Destaque especial para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a queda das temperaturas deve ser mais acentuada em relação aos outros estados, pois as massas de ar mais geladas conseguem ter mais força sobre esses estados nesta época do ano.

Portanto, no geral, agosto seguirá a tendência de tempo seco em boa parte do Brasil, com aumento gradual das temperaturas à medida que o inverno se aproxima do fim. Sendo assim, a atuação das frentes frias e massas de ar seco serão os principais fatores influenciando o clima neste mês.