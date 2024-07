Alinhamento estratégico e homenagens para militares em Guaçuí

Na manhã desta terça-feira (2), ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de Guaçuí, no Caparaó, uma reunião com todo o efetivo do 2º Pelotão da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

A reunião teve o intuito de apresentar o plano estratégico para o segundo semestre do corrente ano, com alinhamento dos procedimentos operacionais, bem como transmitir as novas demandas do Comando de Policiamento Especializado e do comando do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Leia Também: Motociclista morre após bater de frente com ônibus em Marataízes

Após o encontro, os militares se reuniram na sede do 2° Pelotão, onde homenagearam o 1° Sargento Wellington e o 2° Sargento Amigo, que por mais de 20 anos atuaram no policiamento especializado ambiental e agora ingressam na reserva remunerada da Polícia Militar.

Em discurso, o comandante do 2° Pelotão, 1° Tenente Nunes, agradeceu a dedicação dos militares nesses anos de serviço prestados à sociedade capixaba, em especial ao tempo que passaram atuando em defesa da vida e do meio ambiente, além de exaltar para tropa presente o exemplo que esses militares são para aqueles que ainda continuarão na carreira ativa.

Fonte: Polícia Militar Ambiental