Motociclista morre após bater de frente com ônibus em Marataízes

Um motociclista morreu após a moto em que ele conduzia bater de frente com um ônibus na Rodovia ES 060, próximo a entrada do bairro Sol Nascente, em Marataízes, na noite da última segunda-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia a moto Honda/Biz 12, quando colidiu de frente com o ônibus. O motorista do coletivo não ficou ferido e permaneceu no local do acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica.

A PM informou ainda que a morte do motociclista foi confirmada pela equipe do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil disse ainda que o condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação