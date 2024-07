Anac abre consulta para atualizar formação de pilotos agrícolas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abriu, neste mês, a Tomada de Subsídios nº 2/SPL/2024 para atualizar o regramento e currículo da formação de pilotos agrícolas no Brasil. O prazo para enviar sugestões vai até 16 de agosto e os interessados podem participar pelo portal Participa + Brasil.

