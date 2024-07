Apiacá: adolescente é apreendido e pai apela para que ele não seja morto

No último sábado (13), por volta das 23h, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), encontrou uma mochila com drogas no porão da capela mortuária, ao lado do cemitério, na rua João Miranda, em Apiacá.

Leia também: Homem é encontrado morto com 11 tiros ao lado de moto em Ibatiba

Segundo a Polícia Militar, o suspeito vendia as drogas na esquina da Lanchonete Resenha ou no centro de Apiacá. O individuo é considerado altamente perigoso pelos policiais, aliás, teria sido preso quatro dias antes deste ocorrido, portando um revolver e drogas. O suspeito já teve outra passagem criminal, fora uma internação.

Assim, os policias fizeram um patrulhamento a pé, por trás do cemitério. Na ocasião, foi possível observar modo de agir do indivíduo. Ainda segundo a PM, o suspeito ia até o porão da capela, pegava uma mochila preta, tirava as drogas, guardava a mochila e depois, vendia as drogas para vários usuários.

Após entenderem como funcionava, os militares entraram na viatura e conseguiram abordar o homem em frente a Lanchonete Resenha. Com o suspeito foram encontrados R$420,00 em espécie, dois pinos de cocaína e cinco buchas de maconha.

Continuando a operação, os policias se dirigiram até a capela, onde encontraram no porão a mochila preta, que continha 127 buchas de maconha, uma balança de precisão, uma faca e uma tesoura, possivelmente utilizadas para cortar as sacolas de maconha. Assim, o indivíduo foi conduzido até a residência de seu pai.

De acordo com a Polícia Militar, chegando no local, o pai do suspeito questionou os policiais, sobre o porque de seu filho não permanecer preso, uma vez que o pai teria medo de ver seu filho morto por outros traficantes, além, de ter que pagar por seus crimes. Após isso, se recusou a acompanhar seu filho.

O suspeito foi entregue a autoridade policial, junto a todo material apreendido pelos policiais.