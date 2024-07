Após deixar o Podemos, Marcelo Santos se filia ao União Brasil

Marcelo Santos, deputado estadual do Espírito Santo e presidente da Assembleia Legislativa, aceitou o convite e oficializou nesta quarta-feira (3), a sua filiação ao Partido União Brasil.

Sua ficha foi abonada pelo Governador de Goiás, Ronaldo Caiado; pelo presidente nacional do União, Antônio de Rueda; e pelo presidente do União em Santa Catarina, deputado federal Fábio Schiochet.

A filiação foi resultado de um convite das principais lideranças do partido, incluindo o presidente da sigla, Antônio Rueda, e o deputado federal Fábio Schiochet. “Fui convidado pela direção nacional do partido anteriormente, mas naquela ocasião não era o momento adequado. Agora, após amadurecermos o diálogo, percebemos que o partido oferece uma excelente oportunidade para contribuir com o desenvolvimento do estado e do Brasil, além de proporcionar a liberdade necessária para seguir o meu planejamento estratégico”, contou.

Marcelo recebeu aprovação da Procuradoria Regional Eleitoral para deixar o Podemos, partido pelo qual foi eleito nas últimas eleições, no dia 14 junho. A autorização, baseada na Emenda Constitucional nº 111, permitiu a sua desfiliação sem perda de mandato, já que contou com o consentimento do partido.

A assinatura da ficha aconteceu na sede do União, e foi comemorada pelos integrantes da sigla, incluindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem sido destaque como um dos nomes mais bem avaliados e um potencial pré-candidato à presidência da República para as próximas eleições. “O União Brasil é uma verdadeira irmandade, e é uma honra receber o Marcelo, que possui uma trajetória de grandes mandatos no Espírito Santo. Com certeza, ele vem para fortalecer ainda mais nosso partido”, comentou Caiado.

O Partido União Brasil tem buscado crescimento em todo o país, recebendo fortes nomes da política nacional em sua composição. Recentemente, enquanto dialogavam com Marcelo Santos, o partido ganhou um novo membro de destaque: Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ).

Com isso, o partido agora conta com quatro governadores: Marcos Rocha (Rondônia); Wilson Lima (Amazonas); Mauro Mendes (Mato Grosso); e Ronaldo Caiado (Goiás); 61 deputados federais, 99 deputados estaduais, e cinco presidentes de assembleias, sendo eles: Bruno Peixoto (Goiás); Roberto Cidade (Amazonas); José Eduardo Botelho (Mato Grosso); Rodrigo Bacellar (Rio de Janeiro) e Marcelo Santos (Espírito Santo).

“Marcelo se junta a nós para fortalecer o nosso compromisso de expansão do partido por todo o país, sendo uma peça fundamental como o quinto presidente de Assembleia a integrar o nosso time.” contou o líder da sigla, Antônio Rueda.

Marcelo Santos ressaltou que nada mudará em seu trabalho na Assembleia, e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo, agora na bandeira do União Brasil. “Vou continuar contribuindo para fortalecer uma política que valoriza o diálogo sem extremismos, a transparência e a eficiência na gestão pública, pilares que considero essenciais para a construção do futuro que precisamos”, destacou.