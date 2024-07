Após denúncias anônimas, pássaros silvestres são resgatados no Sul

Na manhã desta quarta-feira (17), homens do 2° Pelotão da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, juntamente com os agentes do IEMA, deflagraram uma ação de combate à manutenção de pássaros em cativeiro sem autorização do órgão competente.

Ação ocorreu na localidade de Santa Terezinha, no município de Apiacá, onde, segundo o Disque Denúncia 181, havia residências com diversos pássaros silvestres em cativeiro sem autorização.

No local, as equipes de fiscalização lograram êxito em encontrar as residências, sendo apreendidos 14 pássaros, dentre eles, espécies em risco e ameaçadas de extinção, como o Papagaio-de-peito-roxo e o Trinca-ferro.

Duas pessoas foram autuadas, onde também responderão na justiça pelos atos ilícitos praticados. Todo material apreendido e os animais serão encaminhados pelo IEMA para a reabilitação e posterior reintrodução em seu habitat natural.

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico: disquedenuncia181.es.gov.br