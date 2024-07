VÍDEO | Polícia Ambiental apreende armas de fogo no Sul do Estado

Na manhã da última terça-feira (16), duas equipes do 2° Pelotão da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental deflagraram uma ação de combate ao crime de caça ilegal na região do Caparaó.

Toda ação ocorreu na cidade de Guaçuí, em dois locais distintos, localizados na zona rural do município, onde após receber denúncias anônimas pelo 181, os militares efetuaram a apreensão de 2 espingardas calibre 32 e 36, 125 munições de diversos calibres, além de 6 canhões, conhecidos popularmente de Trabuco, utilizados na prática ilícita de caça.

Leia Também: Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em Itapemirim

Todo material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Alegre, juntamente com dois conduzidos, que irão responder na justiça conforme prevê o Art. 12 da Lei Federal 10.826/2003, com previsão de pena de 1 a 3 anos e multa.

A Polícia Militar Ambiental ressalta que denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação | PMA