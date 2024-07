Aposta do ES leva prêmio da +Milionária que pagou quase R$ 250 milhões

Uma aposta do município de Vila Velha fez 5 acertos + 1 ou nenhum trevo e levou o prêmio de R$ 6.311,91 da + Milionária, que pagou R$249.094.227,14 a uma aposta de Manaus-AM, que fez 6 acertos + 2 trevos.

O sorteio da + Milionária foi realizado no Espaço da Sorte. As combinações sorteadas foram os números 10-19-20-42-43-44 e trevos: 3 e 4.

De acordo com as Loterias Caixa, a única aposta ganhadora da + Milionária no Espírito Santo foi registrada na unidade lotérica “Loterias em Canais Eletrônicos”.

O sorteio do próximo concurso será realizado neste sábado (27). A estimativa de prêmio é R$ 10.000.000,00.