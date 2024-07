Mega-Sena tem 5 apostas ganhadoras em uma única cidade do Sul do ES

O concurso 2.752 da Mega-Sena, sorteada nesta terça-feira (23), registrou cinco apostas ganhadoras com 4 acertos em uma única cidade do Sul do Espírito Santo. Os sortudos são do município de Marataízes e cada um vai embolsar o prêmio de R$ 1.104,11.

De acordo com o site da Loterias Caixa, três apostas foram registradas na unidade lotérica Century 21 Loterias e duas pelo Internet Banking Caixa.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.752 da Mega-Sena. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 65 milhões. Os números sorteados foram: 04 – 15 – 24 – 40 – 44 – 47.

A quina teve 65 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 51.676,02. Já a quadra registrou 4.346 ganhadores.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (25). As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet.

No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.