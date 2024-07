Apresentação de grupo de dança cachoeirense abre Jogos na Rede 2024

Nesta segunda-feira (22), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deu inicio a 15ª edição dos Jogos na Rede, para estimular os jovens nas práticas esportivas. O evento aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória.

Em vídeo publicado no Instagram do governador do Estado, Casagrande anunciou a abertura da 15ª edição, que aliás, marca 15 anos da competição entre escolas do Espírito Santo. Contudo, neste ano, os Jogos na Rede contam com quase 300 escolas e diversas modalidades esportivas, para ninguém ficar de fora.

Casagrande sobre os Jogos na Rede

“O esporte ajuda a ter disciplina e vida saudável. Pode ter certeza que a gente pode aproveitar muito mais o aprendizado. Então, a educação com o esporte é uma combinação perfeita. Nosso objetivo é levar a área do esporte para todo mundo. Então, o esporte está presente no nosso governo, como política publica. Temos 11 capixabas, que vão para as olímpiadas, ficar levantando a bandeira do Estado do Espírito Santo. Declaro aberto, o 15ª Jogos na Rede. Vamos para disputa gente!”, ressaltou o governador Renato Casagrande.

Apresentação

A abertura dos Jogos na Rede 2024, contou com uma bela apresentação do Grupo de Dança Essência, da EEEFM “Agostinho Simonato”, de Cachoeiro de Itapemirim. O grupo realizou a apresentação Olímpia, referente aos Jogos Olímpicos deste ano.

Foto: Hozana Maia