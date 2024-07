Olimpíadas de Paris: veja quem são os capixabas que representam o ES

Começando nesta sexta-feira, 26 de julho, e terminando dia 11 de agosto, as Olimpíadas de Paris estão chegando com tudo!

A delegação brasileira está levando 237 atletas, destes, oito são capixabas. Porém, nesta edição das Olimpíadas, vão ser realizados torneios e apresentações em novas modalidades, contando com mais três capixabas. Ou seja, totalizando 11 capixabas, que vão representar o Espírito Santo nas Olimpíadas de Paris.

Mais uma vez, o Espírito Santo está muito bem representado nas Olimpíadas, com atletas qualificados, do mais alto escalão em seus respectivos esportes. Confira os atletas capixabas que vão representar o Estado nas Olímpiadas de Paris:

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Didi Louzada tem 24 anos e, atualmente, joga como ala-armador do Flamengo, que foi vice-campeão no Novo Basquete Brasil (NBB) em 2024.

Paulo André Camilo é nascido em Santo André-SP, mas foi radicado em Vila Velha, o atleta tem 25 anos, e ficou conhecido nacionalmente após sua participação no Big Brother Brasil 2022. Paulo André é hexacampeão do Troféu Brasil de Atletismo.

Sofia Madeira (20 anos) – Ginástica Rítmica

Déborah Medrado (22 anos) – Ginástica Rítmica –

Evandro e Arthur (33 e 28 anos) – Vôlei de Praia

André Stein (29 anos) – Vôlei de Praia

Ana Cláudia Bolzan (27 anos) – Handebol

Patrícia Sheppa (36 anos) – Handebol de Areia

Pedro Alves (22 anos) – Taekwondo

Mikaela Oliveira (21 anos) – Taekwondo

