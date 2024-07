Até amanhã! Van da EDP troca lâmpadas e negocia débitos em Cachoeiro

Van da Boa Energia da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, participa até esta quinta-feira (25), do mutirão de negociação de dívidas do Procon em Cachoeiro de Itapemirim. Na unidade móvel de atendimento, os clientes podem realizar a troca gratuita de lâmpadas, negociar débitos com condições especiais e fazer o pré-cadastro para a Tarifa Social, que oferece um desconto de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda.

No local, também está sendo ofertado atendimento facilitado para outros serviços, como troca de titularidade da fatura, impressão de 2ª via da conta de luz e solicitações de religação. A ação acontece no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. O horário de atendimento é das 9h às 16 horas.

Para a negociação de débitos com condições especiais, é necessária a presença do titular portando a conta de energia e o documento de identidade.

Van da EDP

Os clientes que quiserem trocar gratuitamente lâmpadas antigas por equipamentos novos com tecnologia LED podem levar até 10 lâmpadas incandescentes, halógenas e fluorescentes compactas. Para realizar a troca, basta apresentar uma conta/fatura de energia residencial recente (nesse caso, não é preciso ser o titular da conta de energia) e o documento de identidade (RG) de quem estiver presente. As lâmpadas LED oferecem uma combinação de economia de energia, longa vida útil, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, o que as torna uma escolha altamente recomendada.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia.

SERVIÇO

Van da Boa Energia EDP – Serviços oferecidos: Troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por equipamentos mais eficientes com tecnologia LED, negociação de débitos com condições especiais (necessária a presença do titular), troca de titularidade da fatura, cadastro na Tarifa Social de energia elétrica, impressão de 2ª via da conta de luz, solicitações de religação, entre outros.

Tarifa Social – benefício que concede desconto de até 65% no consumo de energia, é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuam o Número de Identificação Social (NIS) ativo. O cadastro e mais detalhes também estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial.

Cachoeiro de Itapemirim

Dias: até quinta-feira, dia 25 de julho

até quinta-feira, dia 25 de julho Horário: 9h às 16 horas

9h às 16 horas Local: Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim