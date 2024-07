ATENÇÃO! Trânsito no centro de Cachoeiro terá mudanças nesta terça (16)

Os motoristas e usuários do transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (16). Com o avanço das obras de macrodrenagem, algumas alteração serão feitas na região central da cidade.

Sendo assim, o trânsito na Linha Vermelha, na região da antiga estação ferroviária, será totalmente interditado nesta terça-feira (19), para a continuidade das obras de macrodrenagem e alocação das galerias na região.

Além disso, as mudanças no trânsito de Cachoeiro também afetam o transporte público. Isso porque o ponto de ônibus será transferido da Linha Vermelha para a rua Coronel Francisco Braga (atrás do antigo Posto Oásis). Aliás, a rua também estará reaberta para carros e motos.