Banco de Alimentos de Cachoeiro recebe visita da comissão da Serra

Mais uma vez, o Banco de Alimentos de Cachoeiro de Itapemirim recebeu uma visita técnica. Dessa vez comissão veio do município da Serra com o objetivo de conhecer as práticas de sucesso implementadas no equipamento.

Destaque no combate à insegurança alimentar e nutricional na região, o Banco de Alimentos de Cachoeiro é referência no Espírito Santo. Os visitantes foram recebidos pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro (Semdes) que apresentou o funcionamento do Banco de Alimentos e suas iniciativas.

“Essas visitas reforçam como o trabalho do Banco de Alimentos tem sido bem-feito. Nossa equipe trabalha muito para que o funcionamento deste equipamento, tão importante, continue sendo eficiente e eficaz. É uma grande honra e estamos felizes em compartilhar nossas práticas e contribuir para que outros municípios também avancem no combate à insegurança alimentar e nutricional”, afirmou a secretária da Semdes, Tatiana de Oliveira Sant’Ana.

O Banco de Alimentos de Cachoeiro já recebeu a visita dos municípios Cariacica, Vargem Alta, Marataízes e Mimoso do Sul.

Famílias e instituições apoiadas pelo Banco de Alimentos

Administrado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada à Semdes, o Banco de Alimentos atende atualmente 29 instituições e famílias. Sendo assim, referenciadas pelos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município. Além das cestas alimentícias convencionais, o Banco distribui a cesta verde, composta por frutas, legumes e verduras, captadas por meio de doações e programas da agricultura familiar.

O abastecimento do Banco de Alimentos é realizado por meio de doações de produtores e distribuidores, compras da Agricultura Familiar pelo programa estadual Compra Direta de Alimentos (CDA) e pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Em 2023, o serviço ganhou uma nova sede e completou um milhão de toneladas de alimentos arrecadados desde 2017.

O Banco de Alimentos de Cachoeiro já recebeu importantes prêmios de reconhecimento, como o quarto e oitavo lugares na Mostra Estadual Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) em 2022, pelos projetos Cesta Verde e Palestras Educação Alimentar, respectivamente. Em 2022, o Banco também bateu recorde de arrecadação de alimentos, alcançando um índice de 85,53%.