Capixaba lança livro sobre a História da Academia Maçônica de Letras

O escritor Marcos André Malta Dantas lançou seu livro ”História e historiografia da Academia Maçônica de Letras”, que retrata fatos e curiosidades sobre a instituição, fundada há 34 anos. A obra, entretanto, escrita por Marcos André, tem organização do escritor Francisco Aurélio Ribeiro, que assina ainda a orelha do livro.

Portanto, nas 244 páginas o escritor revela detalhes sobre essa importante instituição cultural. A obra retrata desde a sua fundação, em julho de 1990, presidida por Alberto Gianordoli, até os dias atuais.

Além disso, a obra cita, ainda, a biografia dos fundadores da Academia Maçônica de Letras do Espírito Santo também é citada. O elo de fraternidade e de harmonia entre todos se dá através da cultura, artes e estudo permanente.

Entretanto, Marcos diz que a iniciativa de escrever o livro se deu pela necessidade de tornar pública a história de uma instituição tão relevante.

“Pela primeira vez esta Academia é destacada em uma obra literária e esse é um passo muito importante para levar o trabalho que é executado pelos acadêmicos e também mostrar a importância da instituição para um público mais amplo”, declara o escritor.

Como adquirir

Interessados em adquirir o livro “História e historiografia da Academia Maçônica de Letras” podem adquirir pelo site https://www.amles.com.br/ ou pelo whatsapp 27. 999727323.

Acadêmicos

Atualmente, 33 Mestres Maçons ocupam as cadeiras da Academia Maçônica de Letras do Espírito Santo. A meta, porém, é promover e difundir a cultura e as letras maçônicas de interesse da sociedade.

Os acadêmicos são:

Dário Angelo Bagger, José Rodrigues Pinheiro José Maria de Oliveira, Antônio Adelino Alves Ribeiro, Carlos Cezar Gonçalves da Rocha. Além de Antônio Barbosa dos Santos Neto Cavalcante, Luiz Carlos Franco de Mello, Sérgio Dário Machado, Bóris Castro, Hever da Silva Nogueira, Nilson Sidney Peixoto Bezerra, Élvio Antônio Sartório. Outros mestres como Sérgio Soares Dutra, Marcos André Malta Dantas, Adauto Beato Venerano, José Vicentini (in memoriam), José Antunes da Rocha, Luiz da Silva. Também fazem parte, Muzi, Olair Ferreira da Silva, José Lemos Sobrinho, Adwaldo Belucio Manete, Dário Lumberto Viana, Higner Mansur, Vilson Carlos Gomes Coelho, Sílvio Dante Folli, Nadir Reis, Marlon Lovatti e Eric Alcoforado.