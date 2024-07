Bombeiros lançam game que ensina crianças a prevenir acidentes

Educar brincando, com uma linguagem acessível e divertida. Com esse objetivo, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) lançou o game “Meu Dia Mais Seguro”. O aplicativo, desenvolvido em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), está disponível para download em aparelhos com sistema Android.



O jogo é direcionado a crianças a partir de 4 anos, com linguagem acessível e lúdica. A brincadeira é conduzida pelo Bombetron, uma viatura que se transforma em robô e orienta as crianças pelo mundo das aventuras virtuais. O participante pode personalizar um avatar e, com ele, passará por desafios em quatro ambientes: casa, rua, escola e praia.

Em cada ambiente, o jogador é apresentado a situações desafiadoras, que devem ser resolvidas da maneira mais segura. O objetivo do game é treinar o olhar das crianças para que estejam atentas a situações de risco, para que consigam se prevenir de acidentes, evitar riscos e adotar condutas seguras.



O game foi lançado na última sexta-feira (05), durante o 14º Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico, que fez parte da programação da Semana de Prevenção Contra Incêndio. O jogo faz parte do Programa ES Seguro, uma iniciativa do CBMES para promover uma cultura prevencionista, educando a sociedade para um comportamento seguro em diversos ambientes e situações.