Cachoeirense assina com maior evento de boxe sem luvas do mundo

Lutador de MMA com mais de 20 lutas no currículo, o capixaba Paulo “Zé Doido” Machado assinou contrato com o maior evento de boxe sem luvas do mundo, o Bare Knuckle Fighting Championships, também conhecido como BKFC.

O atleta, que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, morou durante boa parte de sua vida em Itapemirim e foi radicado na Serra, anunciou nas redes sociais o acerto com a franquia norte-americana no último fim de semana, porém ainda não tem data para estrear. O atleta de 36 anos, que é pai da também lutadora de wrestling Brenda Games, não escondeu a emoção em poder participar de um grande evento internacional.

“Por honra e glória de Deus, agora é oficial! Contrato assinado com o evento que mais cresce no mundo, o Bare Knuckle FC. Obrigado a todos que torcem por mim”, disse o lutador nas redes sociais.

No momento, Zé Doido está na Flórida, Estados Unidos, onde atua em eventos de MMA.

O boxe sem luvas (ou boxe com as mãos nuas) é um esporte relativamente antigo, como forma primitiva do boxe atual. Porém, nos moldes atuais de visibilidade e mídia, principalmente nos Estados Unidos, a modalidade tem reunido audiência e adeptos a cada edição dos eventos.

O maior deles, o BKFC, tem o ex-campeão peso-pena do UFC, o irlandês Conor McGregor como um dos seus co-proprietários. A franquia estadunidense possui em seu plantel alguns lutadores com passagem pelo Ultimate, como o americano Mike Perry e o brasileiro Thiago “Pitbull” Alves.

Paulo “Zé Doido” Machado

Lutador de MMA profissional desde 2012, Paulo “Zé Doido” Machado se tornou conhecido no Espírito Santo pelas suas participações no Haidar Capixaba Combat (HCC), e por conta da rivalidade com Dudu Bastos, que rendeu uma revanche memorável no evento “Face to Face”, em 2015.

Aliás, anos mais tarde, o atleta se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a treinar na academia Nova União, do Mestre Dedé Pederneiras. Contudo, Zé Doido também foi companheiro de treinos do ex-campeão do UFC, José Aldo.