Cachoeiro: confira como renegociar suas contas de água

Clientes da BRK em Cachoeiro de Itapemirim terão a oportunidade de quitar contas atrasadas de água no 11° Mutirão de Negociação de Dívidas, que acontece nos dias 24, 25 e 26 deste mês. O evento será realizado no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, com atendimento ao público sempre das 9h às 16h.

Promovido pelo Procon municipal em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci), o mutirão tem a participação de outras empresas locais, com o objetivo de contribuir com a quitação de débitos existentes e a regularização de pendências. A concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto vai disponibilizar 40 senhas por dia, sendo 30 para atendimento geral e outras 10 para pessoas com prioridade.

Os clientes BRK conseguirão parcelar as faturas em atraso em até 36 vezes e ainda terão descontos de multa. É importante, no entanto, que a negociação seja feita pelo titular da fatura. Em caso de terceiros, o parcelamento só poderá ser obtido por meio de procuração assinada pelo proprietário do imóvel. Já os inquilinos devem realizar a mudança de titularidade no local do atendimento, apresentando CPF e RG.

Para Pessoa Jurídica, são exigidos os seguintes documentos: cópia do CNPJ; cópia do contrato social ou da última alteração contratual e/ou estatuto social/ ata de constituição; cópia do CPF e RG ou Carteira de Trabalho ou carteira de motorista dos proprietários, sócios ou representante legais; documentos pessoais com foto; e autorização do responsável pela Razão Social, exceto para os sócios que já possuem o nome no contrato social.

O gerente comercial da BRK em Cachoeiro, Flavio Galindo, afirma que a participação no mutirão mostra que a companhia está atenta às necessidades dos clientes. “Durante todo o ano, realizamos e participamos de campanhas para facilitar a vida das famílias que utilizam os nossos serviços. Essa é mais uma oportunidade para que os clientes resolvam as pendências financeiras e se mantenham adimplentes”, ressalta Flávio.