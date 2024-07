Cachoeiro de Itapemirim recebe Selo Caixa Gestão Sustentável

Primeiro lugar no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, teve o reconhecimento de seus trabalhos e ações pela Caixa Econômica Federal. O município recebeu o Selo Caixa Gestão Sustentável – Certificado Safira, por apresentar indicadores públicos que correspondem as boas práticas de gestão municipal.

No Brasil, Cachoeiro ficou na segunda colocação, alcançando excelente pontuação, junto com outros municípios de outros estados. A certificação foi alcançada pela avaliação dos aspectos ambientais, sociais, de governança e climático. A cerimônia de entrega oficial aconteceu prédio administrativo da Prefeitura, nessa segunda (22).

“Os cachoeirenses podem comemorar e se orgulhar. Em nossa gestão, trabalhamos sério e respeitamos o dinheiro público, investindo os recursos de forma ágil e correta, cumprindo as leis e prazos, com total transparência”, salientou o prefeito Victor Coelho, na solenidade.

Dentre os 78 municípios avaliados, Cachoeiro foi o único a receber o selo Safira, que presta reconhecimento e valorizar a gestão pública municipal e traz vantagens para os municípios que obtêm esta certificação, como a possibilidade de acesso a condições diferenciadas na contratação de produtos e serviços junto à Caixa e a divulgação de uma Gestão/Administração transparente, voltada a correta aplicação dos recursos públicos.

O Selo Caixa Gestão Sustentável

Com o objetivo de incentivar a gestão responsável, a melhoria de qualidade de vida do cidadão e a otimização do uso de recursos naturais, o Selo Caixa Gestão Sustentável é um reconhecimento criado pela própria Caixa, destinado aos municípios que apresentam indicadores públicos que corroboram a aplicação de boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental na gestão pública local.

Para receber a certificação, os municípios são avaliados em 21 indicadores, divididos em quatro categorias, Ambiental, Social, Governança e Climático.

O Selo tem quatro níveis, sendo Cristal, Topázio, Safira e Diamante. Cada um requer uma pontuação mínima necessária para a concessão. O certificado também visa apoiar os municípios a alcançarem as metas da agenda 2030 das Nações Unidas, através da implementação dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ações de combate à pobreza, proteção do meio ambiente e do clima, e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.