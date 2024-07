Cachoeiro: garupa baleado disse ter sido ameaçado

O garupa de uma moto, baleado na manhã desta quarta-feira (17), no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, disse aos policiais que havia sido ameaçado três meses atrás.

Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram no local do crime, o garupa da moto já havia sido socorrido por populares. O condutor da moto também foi atingido por disparos e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Na unidade hospitalar, o passageiro, que também ficou ferido, relatou que trabalha como mototaxista e estava com um passageiro na garupa, quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

No local, os policiais encontraram um estojo e dois projetéis deflagrados possivelmente de calibre 380. Aos militares, o passageiro disse que estava na garupa da moto, indo para o trabalho, e no momento que passavam na Rua Alziro Viana, no bairro Ferroviários, foi atingido com tiros, sendo dois no abdômen e dois no braço esquerdo. A identidade e o estado de saúde das vítimas não foi informado pela polícia.

Aliás, a vítima não soube passar características do atirador e nem da moto. Perguntado sobre quem poderia ter feito os diapros, ele disse que sofreu ameaças a cerca de três meses atrás.