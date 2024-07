Cachoeiro: maior equipe de manobras do Brasil se apresenta nesta quinta (4)

A Equipe Força e Ação Manobras Radicais está trazendo muita adrenalina e emoção para Cachoeiro de Itapemirim. Nesta quinta-feira (4), a equipe irá se apresentar na pista de arrancada Timbó Race, Estr. da Gruta, s/n, na zona rural de Cachoeiro.

Os motociclistas são a única equipe de Motoshow Acrobático no Brasil homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com 31 anos de atividade e mais de 4.000 espetáculos por todo Brasil.

Sobretudo, o evento será realizado nesta quinta-feira (4), às 19h, sendo aberto ao público. Basta levar um quilo de alimento não perecível para entrar.

“Estamos muito felizes de estar em Cachoeiro. Não tenho dúvida que será um espetáculo, uma noite com muita emoção”, disse Fábio Rolim (popular “Dentinho”), que foi campeão Brasileiro Bicicross e atualmente é líder e coordenador da Equipe Força e Ação Manobras Radicais, que já participou de eventos como o Salão Duas Rodas, Salão do Automóvel, provas da Stock Car, Fórmula Truck, Formula Indy e Campeonato Mundial de Motovelocidade.

Aliás, durante o show, o grupo de pilotos profissionais realiza manobras radicais com motocicletas de 110 a 1000 cilindradas e um quadriciclo. São mais de 50 manobras diferentes, com muitos efeitos especiais, explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo!

