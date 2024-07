Cachoeiro: maior feira de arquitetura do Sudeste começa nesta semana

A maior feira de engenharia, arquitetura e design do Sudeste vai começar! A Fenarq Design acontece a partir da próxima quinta-feira (4) e vai até 7 de julho, no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim. Neste ano, são previstas mais de 12 mil pessoas – entre consumidores finais e players do mercado.

Para prestigiar, basta realizar o cadastro através do site site fenarqdesign.com.br. A entrada da feira é solidária, ou seja, no dia da visita é necessário levar 1kg de alimento não perecível para ser doado. Aliás, o evento estará aberto para visitação de quinta-feira (4) à sábado (06), das 14h às 22h, e no domingo (07), a partir das 14h até às 20h.

Presenças confirmadas na maior feira do Sudeste

Estão confirmadas grandes marcas do setor – de produção à serviço – como Todeschini, Gramobras Granitos, Stone Master, Rebuli Casa de Madeira, LR Engenharia, Decor Colors, JMS Energia Solar, Extinsul, Cadal Revestimentos, Reciclar Engenharia, Bakhita Cha, Quimimassa, MF Arquitetura e Engenharia, Detalhes – Pintura artística, Casa Mix revestimentos, Bangalô das miguxas, Roma Tintas e revestimentos, Áquila stone design, Bellavoro Engenharia e arquitetura. O público poderá conferir as novidades e tendências do setor.

O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Espírito Santo e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo vão apresentar um painel em conjunto no segundo dia da Fenarq Design com duas apresentadoras: Natalia Scarpati, com o tema ‘Um olhar mobiliário – como trabalhar arquitetura na escala de produto’ e Daniella Bonatto que apresenta o tema ‘Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Sustentável’.

Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) apresenta em um painel no terceiro dia do evento com dois profissionais: Reinaldo Baldotto com o tema ‘Drones na Engenharia: Revolucionando o Monitoramento e a Manutenção de Infraestruturas’ e o presidente do Conselho, Jorge Silva, com o tema ‘O Papel do Crea-ES na Promoção de Práticas Sustentáveis na Engenharia’.

Para toda a família

Aliás, a feira ainda conta com o Espaço Educativo Asas do Amanhã. Segundo a CEO da feira, Cíntia Matos, este é o único projeto educativo do Espírito Santo que trabalha noções de sustentabilidade, acessibilidade, noções de construção, arquitetura e design para crianças e adolescentes. Aliás, no ano passado, este projeto recebeu quase 600 participantes.

Sobretudo, com o tema “A caminho do Metaverso”, crianças e jovens, de 4 a 7 anos, podem experimentar, através do óculos de realidade virtual e por meio de um circuito, um game onde o físico e o digital se encontram. Todavia, para poder jogar é necessário adquirir um ingresso no valor de R$ 19,90 através do site www.fenarq.com.br.

Exposições

A Fenarq Design também preparou a 2° edição da Exposição Histórica de Rochas do Espírito Santo. Em 2024, ano em que é comemorado os 150 anos da Imigração Italiana. Aliás, o tema da Exposição será “Os Italianos & As Rochas Capixabas”, uma homenagem às famílias italianas que impulsionaram o Setor de Rochas no Espírito Santo.

Contudo, outro espaço do evento será o auditório “Sensações de Cachoeiro”, ambiente projetado para ir além da estética. Aliás, o espaço foi pensado para despertar os sentimentos dos visitantes. Criado por Natália Diorci e Victória Hortelan da NAVI, a Arquitetura Multissensorial do ambiente proporciona que os participantes não apenas vejam. Mas, que também sintam verdadeiramente o que os envolve. No auditório será desenvolvido a questão visual, mas também serão trabalhados os aromas e a acústica.

Serviço:

Evento: FENARQ DESIGN

Data: 04 a 07 de Julho. De quinta a sábado de 14h às 22h e domingo de 14h às 20h

Local: Athenas Hall. Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927º – BR 482, Safra – Cachoeiro de Itapemirim.

Estacionamento: R$10,00

Praça de alimentação: todos os dias até meia noite

Credenciamento: através do site fenarqdesign.com.br