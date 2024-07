Frente fria se afasta do ES e temperaturas voltam a subir; veja a previsão

Nesta quarta-feira (3), a frente fria se afasta para o oceano, o que provoca a diminuição de nuvens sobre o Espírito Santo. Há possibilidade de chuva na madrugada e manhã apenas no litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais períodos.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, as temperaturas máximas voltam a aumentar, e as mínimas estarão em queda. Quase nenhuma nuvem se forma na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória. Ventos de fraco a moderado no litoral, com chance de rajadas intensas entre o litoral sul e a região metropolitana.

Leia também: Superação! Jovem castelense vence câncer e se torna o Mister Eco Brazil

Na Grande Vitória, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, previsão de chuva fraca na madrugada e manhã e de tempo aberto nos demais períodos do dia. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.