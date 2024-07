Cachoeiro: PP e Novo oficializam chapa para disputar prefeitura

Neste sábado (27), o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) foi oficializado como pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim durante uma convenção partidária realizada na Câmara Municipal.

Acompanhado pelo vereador Júnior Corrêa (NOVO), que foi definido como seu vice na chapa, Ferraço conta também com o apoio significativo do MDB local.

O evento contou com a presença de diversas lideranças políticas, comunitárias e empresariais, destacando-se o deputado federal Da Vitória, presidente estadual do PP, o presidente municipal do PP, Zezé da Cofril, o presidente municipal do MDB, Rogério Athayde, o presidente estadual do NOVO, Iuri Aguiar, o vice-presidente estadual do NOVO, Luciano Júnior, além da ex-deputada federal Norma Ayub (PP).

Em mensagem por vídeo, o ex-presidente da República, Michel Temer (MDB) e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, elogiaram a figura política de Ferraço e enfatizaram a importância de sua candidatura para melhorar a qualidade de vida da população cachoeirense.

Norma Ayub, ex-deputada federal do PP, destacou a escolha de Júnior Corrêa como vice. “Não teria vice melhor do que Júnior Corrêa, de família trabalhadora e honesta”, afirmou.

Tales Machado, empresário e presidente do Centrorochas, também expressou seu apoio.

Em seu discurso, Ferraço comentou sobre os desafios futuros. “Sabemos o que está por vir. Toda transição tem seus desafios. O início será de sangue, suor e lágrimas”, projetou.

Quanto ao papel de Júnior Corrêa, caso seja eleito, Ferraço declarou: “Júnior Corrêa não será apenas o vice-prefeito que fica à distância. Ele será prefeito comigo. Nosso lema aqui é experiência e juventude. Muitas vezes culpam a prefeitura e o prefeito pelos problemas. É crucial escolher os parceiros certos. Em minha gestão, estarão os melhores e todos serão de Cachoeiro”, destaca.