Cachoeiro Stone Fair: evento traz palestras para marmoristas de todo país

Com 35 anos de história e credibilidade no mercado, a Cachoeiro Stone Fair já faz parte do calendário anual de marmoristas de todo o Brasil, que sempre comparecem ao evento para conferir as novidades e também aproveitar as oportunidades de realizar grandes negócios.

Consolidada como sendo o ponto de encontro desses profissionais, este ano a feira recebe o MarmorizouDay, com palestras que acontecerão nos dias 28 e 29 de agosto, das 15 às 20 horas, e já estão com inscrições abertas. Com um investimento de R$ 399 (valor do ingresso no 2º lote), o cadastro para participar dessa oportunidade única de compartilhar experiências, técnicas e inspirações com referências do setor de pedras naturais pode ser feito em day.marmorizou.com ou no site www.cachoeirostonefair.com.br.

Para a organizadora da Cachoeiro Stone Fair, Flávia Milaneze, a feira tem esse poder de proporcionar o encontro de diversos profissionais do mesmo setor em um mesmo ambiente. “Há 35 anos, a Cachoeiro Stone Fair se confirma como o maior encontro de marmoristas do Brasil. Este ano, novamente, temos essa alegria de proporcionar uma programação exclusiva para estes profissionais, com o intuito de abrir portas para o networking, negócios e conhecimento”, comentou.

Entre as palestras confirmadas no MarmorizouDay está a da arquiteta Isabelle Kopper, que diariamente orienta mais de 22 mil arquitetos e designers a criarem projetos autênticos e exclusivos com rochas naturais por meio do seu Instagram Guia das Rochas. Ela vai falar sobre conteúdos para redes sociais que atraem clientes e geram vendas. “Arquiteta desde 2018, decidi seguir o caminho das rochas naturais depois de perceber que meus projetos eram genéricos e comuns”, conta.

Empreendedora e jornalista, Gerlânia Medeiros tem deixado sua marca no setor de marmorarias em São Paulo e estará no Espírito Santo no próximo mês para ensinar como a comunicação influencia no posicionamento da marca. Fundadora da empresa Top Mármore, ela lidera uma equipe dedicada que entrega aproximadamente mil obras de médio a alto padrão anualmente.

Já a percepção do arquiteto em relação ao uso de rochas naturais foi o tema escolhido pelo arquiteto Junior Andrade para palestrar na Cachoeiro Stone Fair. “Acreditar que a arquitetura é feita para as pessoas, utilizá-la como ferramenta capaz de compreender o ser humano e criar habitats capazes de acolher quem tem predisposição para se relacionar e interagir com o espaço foi o primeiro, e principal, objetivo quando lançamos o nosso escritório”, comentou ele, que tem atuação também em mais de 12 países.

Com vasta experiência em treinamentos específicos para profissionais que atuam na área, o empreendedor Ricardo Estuqui, da Nobile Marmo e do Portal Marmorizou, aborda temas como: os três pilares da especificação de rochas em projetos, a importância do marketing digital nas empresas, composto de marketing focado em resultado e análise de dados para aumento da lucratividade. No evento, ele, que é formado em administração e especialista em marketing, explicará como treinar os vendedores para demitir os tiradores de pedidos.

Para o empresário Silas Souza Machado, da Infinity Stone, que já participou de outras edições da Cachoeiro Stone Fair, o Encontro de Marmoristas é uma oportunidade de ouvir histórias inspiradoras e de conhecer pessoas incríveis. “O evento é memorável. Ele abriu novos caminhos e nos ajudou a entender a importância da união do setor, nos dando a oportunidade de novos conhecimentos”, descreveu.

O Marmorizou nasceu da união entre marmoristas e apaixonados por rochas naturais. No canal, experts do setor apresentam, no formato de podcast, informações valiosas sobre seus projetos, desafios, gestão, marketing e muito mais.

“O conhecimento é um fator transformador. Se nós nos desenvolvemos até o dado momento, foi porque de alguma forma aprendemos coisas novas. E os experts que estarão no evento vão levar conteúdo específico dentro da área em que atuam, com experiência e prática de mercado. Imagina ter, em um único dia, acesso a quatro vertentes diferentes, linkadas ao setor de rochas, cada um ensinando aquilo que realmente põe em prática no seu dia a dia? É uma oportunidade única para as marmorarias, os distribuidores, os exportadores e as indústrias”, avaliou Ricardo Estuqui.

Confira a programação do MarmorizouDay

Dias: 28 e 29 de agosto, das 15 às 20 horas

Palestras:

Conteúdos para redes sociais que atraem clientes e geram vendas, com a arquiteta Isabelle Kopper.

Como a comunicação influencia no posicionamento da marca, com a empreendedora e jornalista Gerlânia Medeiros.

A percepção do arquiteto em relação ao uso de rochas naturais, com o arquiteto Junior Andrade.

Como treinar os vendedores para demitir os tiradores de pedidos, com o empreendedor Ricardo Estuqui.

Investimento: R$ 399 (2º lote). O valor pode ser parcelado em até 10 vezes.

Inscrição: em day.marmorizou.com ou no site www.cachoeirostonefair.com.br

Credenciamento: além da inscrição no MarmorizouDay, é preciso fazer o credenciamento na Cachoeiro Stone Fair para ter acesso ao evento. O cadastro já está aberto e é exclusivamente on-line, pelo site www.cachoeirostonefair.com.br.

Sobre a Cachoeiro Stone Fair

A Cachoeiro Stone Fair, que acontece entre os dias 27 e 30 de agosto, já movimenta o mercado com a expectativa de muitas novidades em pedras, máquinas e insumos e um ambiente altamente favorável ao fechamento de negócios.

Em quatro dias, o evento deve atrair 18 mil visitantes ao Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, entre eles compradores qualificados de mais de 600 cidades brasileiras e de mais de 28 países, gerando networking, contribuindo com turismo de negócios e aquecendo os setores de alimentação e serviços da região, que é considerada a capital mundial do mármore.

Com o tema “Há 35 anos à frente”, reforçando a sua relevância como um dos maiores eventos da área no país, a 35ª edição contará com 200 marcas expositoras, mostrando a potencialidade de toda a cadeia produtiva, desde a extração até o beneficiamento.

A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas, Cetemag e Centrorochas. Cadastramento exclusivamente on-line, pelo site www.cachoeirostonefair.com.br.