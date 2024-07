Em cinco meses, pequenos negócios criam mais de 11 mil empregos no ES

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, os pequenos negócios foram responsáveis pela geração de 11.164 novos empregos no Espírito Santo. É o que aponta um levantamento realizado pelo Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Somente no mês de maio, foram 1.450 postos de trabalho abertos no estado.

De acordo com o levantamento, o setor de serviços continua liderando o ranking de criação de novos empregos entre as micro e pequenas empresas (MPE) no estado. Foram 6.241 no acumulado dos cinco primeiros meses. O setor de Indústria e Transformação ocupa o segundo lugar, com 1.831 vagas abertas, seguido da Construção (1.797), Agropecuária (595) e Comércio (577).

Sobretudo, para o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, os dados mais recentes do Caged reforçam a importância das micro e pequenas empresas para a economia capixaba e também mostram a confiança do empreendedor para investir em melhorias para os seus negócios.

“O setor de serviços continua em alta devido à demanda por consumo em diversos segmentos e às oportunidades de crescimento. Os empreendedores estão apostando mais na experiência de compra dos clientes e melhorando o atendimento. Isso é possível porque o Espírito Santo tem apresentado bons índices econômicos, aliados ao apoio e incentivo a esses empreendedores”, avaliou.