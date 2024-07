Cachoeiro: Unimed promove sessão de cinema para idosos

Na última terça-feira (23), o Grupo de Idosos da Unimed Sul Capixaba participaram de uma sessão de cinema com direito a pipoca e suco. O filme escolhido foi o Divertida Mente 2. A ação foi viabilizada através do setor de Promoção de Saúde, que iniciou um trabalho no grupo conversando sobre as emoções. Portanto, o próximo passo seria a ida ao cinema.

Segundo a gestora do Promoção de Saúde da cooperativa, Adriana Sarzedas, o grupo é direcionado a pessoas acima de 60 anos. Entretanto, o objetivo é incentivar uma vida mais saudável, proporcionar um espaço de compartilhamento de demandas comuns, estimulando a autonomia e o olhar ativo para si mesmos.

“Nosso grupo também tem por objetivo levar informações sobre saúde, autocuidado, autoconhecimento, de modo a melhorar a qualidade de vida dos idosos. Ir ao cinema, um espaço da nossa cidade de socialização e de integração, propicia a inclusão dos idosos nessa vida e nessa rotina da cidade”. Explica Adriana.

Compreender as emoções e sentimentos

Antes de começar o filme os participantes receberam orientações sobre a importância daquele momento, não só como um momento de lazer e de distração, mas também como um momento de reflexão. Assim todos puderam assistir ao filme com aquele olhar de compreensão das emoções, buscando entender o papel de cada emoção.

“Todas as nossas emoções têm uma função, elas não existem por existir, mas sim porque são uma resposta do nosso organismo, da nossa consciência, da nossa fisiologia aos estímulos da vida, aos acontecimentos. Então, as nossas emoções são uma forma de reagir ao que acontece, sendo todas importantes”, explicou Flávia Moreira Oliveira, psicóloga da Unimed Sul Capixaba.

A integrante do grupo, Aparecida Serra de Lima Dias, de 67 anos, gostou muito do evento. “A maneira que a psicóloga trouxe para a nossa idade emoções e sentimentos que permeiam nosso cérebro constantemente, foi muito interessante. A guerra interior que travamos todos os dias, independente da nossa idade, é importante ser refletida”.