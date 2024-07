Frente fria traz inverno ‘de volta’ ao ES, com frio e chuva; saiba quando

Os dias de sol e calor estão contados! Depois de uma segunda quinzena de julho quente em amplas áreas do Brasil, o inverno deve voltar a dar as caras em várias regiões do país. A passagem de uma forte frente fria está prevista para a próxima semana, encerrando o ciclo de dias quentes e trazendo de volta as características típicas do inverno. E com isso, o inverno ‘volta’ ao Espírito Santo.

Segundo a Climatempo, nesta quinta-feira (25), o veranico que se estabilizou sobre o Brasil finalmente sai de cena. No entanto, ainda teremos dias quentes pela frente. O bloqueio atmosférico que estacionou a massa quente sobre o país deve começar seu processo de enfraquecimento. O que significa uma diminuição gradual no seu efeito.

Ainda, de acordo com a Climatempo, até que esse processo esteja completo, as temperaturas continuarão se elevando na parte da tarde, mas não tão intensamente como durante o veranico. É importante ressaltar que, mesmo com a saída do veranico, a sensação de calor ainda será presente em várias regiões.

Frente fria traz inverno ‘de volta’ ao ES

O bloqueio atmosférico será encerrado por uma forte frente fria, com características mais continentais. Essa frente fria ingressará no Rio Grande do Sul no dia 28 e deve se deslocar em direção às outras regiões brasileiras ao longo dos próximos dias.

A Climatempo destaca que essa chuva trazida pela frente fria se concentrará principalmente nos estados do Sul. Para o Sudeste, os efeitos da chuva serão sentidos no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e parte Sul do Espírito Santo.

Queda nas temperaturas

Além da tão esperada chuva, a frente fria também trará uma queda nas temperaturas.

Como o próprio nome sugere, essa frente fria é uma massa de ar frio que deve contribuir para fechar julho e abrir agosto com as características do nosso inverno: dias frios.

A previsão indica que, após a passagem da frente fria, as temperaturas mínimas deverão cair significativamente, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país.

Então, prepare o cobertor! Isso marcará um retorno às condições climáticas típicas do inverno, com noites e madrugadas mais frias. Além da possibilidade de geadas em áreas mais elevadas e serranas.