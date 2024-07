Cachoeiro: vítima de grave acidente na ES-482 é identificada

Na tarde desta quinta-feira (18), uma mulher acabou morrendo em um acidente na Rodovia ES-482, em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Após o acidente, policiais militares foram acionados para ir até o local do ocorrido e, ao chegar no local, identificaram a vítima do acidente, a Sra. Aparecida de Fátima Botelho Cecotti, que pilotava uma motoneta vermelha.

Segundo informações da PM, em contato com o motorista do caminhão, tanto ele como Aparecida trafegavam na BR-482, no sentido Alegre para Cachoeiro. Após ser liberado no pare e siga, o motorista foi orientado pelos trabalhadores da via para que todos os veículos transitassem pela mão esquerda. Contudo, Aparecida segui na mão direita e veio a cair em baixo da carreta, que transitava pela esquerda, conforme orientado.

O SAMU foi acionado após o ocorrido, e constatou a morte da Sra. Aparecida, conforme atestado pela Técnica de Enfermagem. Aliás, o motorista fez o teste de etilômetro, resultando negativo para álcool. Após o isolamento da área, foi acionada a perícia.

A moto da vítima foi entregue a um familiar e, após os procedimentos realizados, o condutor da carreta foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional, para ser apresentado a autoridade competente, para as devidas providências cabíveis ao caso.