Homem é suspeito de assediar mulher em espaço de eventos em Apiacá

Um homem, de 45 anos, foi detido na madrugada desta sexta-feira (19), suspeito de assediar uma mulher grávida em um espaço de eventos em Apiacá, no Sul do Espírito Santo.

Leia também: Motorista com mandado de prisão em aberto é detido pela PRF no ES

Segundo informações da Polícia Militar, o Ciodes 190 recebeu denúncias de que um homem estava armado ameaçando pessoas em um espaço de evento na saída do município. Chegando no local, uma testemunha contou que o suspeito assediou sua mulher grávida.

Nisso, o companheiro da vítima foi tirar satisfação, porém, acabou sendo ameaçado pelo suspeito. Após a confusão, o homem saiu do local e voltou com uma espingarda, mas foi contido por populares.

O suspeito foi detido e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com os envolvidos e a espingarda apreendida. Na delegacia, ele confirmou ser o dono da arma.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.