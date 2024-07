Calçado: Araketu e Matheus Emis agitam o “Carnaval Fora de Época”

Prepare-se para um fim de semana de pura energia e animação em São José do Calçado, no Caparaó. Nos dias 20 e 21 de julho, a cidade se transformará em um verdadeiro carnaval fora de época, trazendo o melhor do axé da Bahia. O evento contará com apresentações especiais do Araketu e Matheus Emis, garantindo diversão para todas as idades.

No sábado, dia 20 de julho, a festa começa com DJ Thiago Mix aquecendo o público a partir das 20h30, seguido por Dirceu Amil, que promete fazer todos dançarem ao som de grandes sucessos. Já no domingo (21), a diversão continua com Matheus Emis às 16h e o ponto alto da noite, Araketu, às 18h.

O evento será realizado na rua principal da Praça Governador Blay, transformando o local em um verdadeiro circuito de trio elétrico. É uma oportunidade única para reviver o espírito do carnaval em pleno mês de julho. A entrada é gratuita e aberta a todos.

Serviço:

Data: Sábado, 20 de julho, a partir das 20h30 (DJ Thiago Mix) e 22h (Dirceu Amil); Domingo, 21 de julho, com Matheus Emis às 16h e Araketu às 18h.

Local: Rua principal da Praça Governador Blay, São José do Calçado

Entrada: Gratuita